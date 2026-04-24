Уряд Норвегії планує заборонити дітям до 16 років користуватися соцмережами

Уряд Норвегії запропонує заборонити користуватися соцмережами дітям до 16 років, а також покладе на технологічні компанії відповідальність за перевірку віку молодих користувачів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує NRK.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре зазначив, що такі правила будуть введені, щоб дитинство залишалося дитинством.

"Це жорстоко – протиставляти дитячі уми такого віку алгоритмам, розробленим найкращими у світі фахівцями з технологій. Ми робимо це, щоб захистити наших дітей, за яких ми, дорослі, несемо відповідальність", – заявив Стьоре.

Очікується, що відповідний законопроєкт буде представлено протягом року. За умови підтримки парламентом він почне діяти з наступного року.

Щоб віковий ценз працював на практиці, потрібно також схвалити закон про цифрові послуги (DSA). Він передбачає, що технологічні компанії повинні перевіряти вік користувачів під час входу в систему, а контроль за цим здійснюватиметься за допомогою механізмів, передбачених DSA.

"Важливо мати можливість перекласти відповідальність на технологічні компанії. Вони повинні мати процедури та алгоритми, щоб перевіряти вік підлітків", – заявив Стьоре.

Міністр цифровізації Каріанне Тунг зазначає, що компанії, які не будуть дотримуватися норвезького законодавства, ризикують отримати санкції та штрафи за порушення.

Нагадаємо, турецький парламент 23 квітня ухвалив законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей.