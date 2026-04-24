Правительство Норвегии планирует запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

Правительство Норвегии предложит запретить пользоваться соцсетями детям до 16 лет, а также возложит на технологические компании ответственность за проверку возраста молодых пользователей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует NRK.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре отметил, что такие правила будут введены, чтобы детство оставалось детством.

"Это жестоко – противопоставлять детские умы такого возраста алгоритмам, разработанным лучшими в мире специалистами по технологиям. Мы делаем это, чтобы защитить наших детей, за которых мы, взрослые, несем ответственность", – заявил Стёре.

Ожидается, что соответствующий законопроект будет представлен в течение года. При условии поддержки парламентом он начнет действовать со следующего года.

Чтобы возрастной ценз работал на практике, нужно также одобрить закон о цифровых услугах (DSA). Он предусматривает, что технологические компании должны проверять возраст пользователей при входе в систему, а контроль за этим будет осуществляться с помощью механизмов, предусмотренных DSA.

"Важно иметь возможность переложить ответственность на технологические компании. Они должны иметь процедуры и алгоритмы, чтобы проверять возраст подростков", – заявил Стёре.

Министр цифровизации Карианне Тунг отмечает, что компании, которые не будут придерживаться норвежского законодательства, рискуют получить санкции и штрафы за нарушения.

Напомним, турецкий парламент 23 апреля принял законопроект, который предусматривает ограничение доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к единому подходу ЕС относительно ограничений соцсетей для детей.