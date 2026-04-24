WSJ: с начала войны с Ираном США израсходовали более 1000 ракет Tomahawk

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, США потратили в Иране столько боеприпасов, что некоторые представители администрации все чаще высказывают мнение о неспособности Штатов в полной мере реализовать планы действий для защиты Тайваня от китайского вторжения, если оно произойдет в ближайшее время.

С начала войны с Ираном 28 февраля США выпустили более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1500 до 2000 критически важных ракет противовоздушной обороны, включая перехватчики к системам THAAD, Patriot и Standard Missile, сообщили американские чиновники.

Полная замена этих запасов может занять до шести лет, заявили чиновники, что дало старт дискуссиям в администрации по корректировке оперативных планов на случай возможного президентского приказа военным защищать Тайвань.

Американские чиновники, впрочем, заявляют, что на горизонте нет признаков конфликта с Китаем. Китайский лидер Си Цзиньпин готовится провести в следующем месяце в Пекине важный саммит с президентом Трампом, а китайские вооруженные силы переживают чистку среди генералов.

Однако, как отмечают чиновники, в случае возникновения конфликта США в краткосрочной перспективе столкнутся с дефицитом боеприпасов, что потенциально может подвергать войска повышенному риску.

Другие представители администрации утверждали, что США могут сократить сроки замены боеприпасов благодаря значительным инвестициям в оборонно-промышленную базу и новому акценту на производстве недорогих боеприпасов.

CNN ранее сообщило, что США потратили 50% ракет к Patriot из своих запасов на войну с Ираном.

По данным СМИ, несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке.