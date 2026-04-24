Трамп отверг комментарии принца Гарри, попросившего США о лидерстве по Украине

Президент США Дональд Трамп отверг комментарии принца Гарри о том, что американскому лидеру стоит прилагать больше усилий к прекращению войны в Украине.

Об этом он сказал, отвечая в четверг на вопросы прессы в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Журналист отметил американскому президенту, что, по словам принца Гарри, Трампу следует прилагать больше усилий для остановки российско-украинской войны.

"Принц Гарри? Как у него дела? Как его жена? Пожалуйста, передайте ей от меня привет", – сказал Дональд Трамп.

Журналист поинтересовался, считает ли Трамп уместными такие комментарии от члена королевской британской семьи накануне визита короля Чарльза в США.

"Принц Гарри, это точно, не выступает от имени Великобритании. Думаю, я выступаю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри", – заявил об этом в ответ Дональд Трамп.

Напомним, в четверг принц Гарри в третий раз прибыл в Украину.

Выступая на Киевском форуме по безопасности, Гарри призвал США проявить свое лидерство как один из гарантов Будапештского меморандума.

"Это момент для американского лидерства. Момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам. Не из милосердия, а из-за своей собственной неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности", – заявил он.