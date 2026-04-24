Наслідного принца Ірану облили червоною рідиною у Берліні

Новини — П'ятниця, 24 квітня 2026, 13:09 — Христина Бондарєва

Іранського принца, спадкоємця іранської шахської династії Резу Пахлаві, який перебуває у вигнанні, облили червоною рідиною у Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Інцидент стався біля будівлі федерального пресцентру Німеччини, коли у четвер Пахлаві завершив пресконференцію, під час якої він розкритикував перемир’я між США та Іраном. Рідина покрила спину його піджака та шию.

Реза Пахлаві помахав своїм прихильникам, перш ніж сісти в автомобіль. Поліція заявила, що рідина, ймовірно, була томатним соком.

Невідомий, який облив Пахлаві рідиною, був негайно затриманий поліцією.

65-річний Пахлаві є сином колишнього шаха Ірану, який у 1979 році був відсторонений від влади внаслідок Ісламської революції. А проте, Пахлаві намагається позиціонувати себе як фігуру, що впливатиме на майбутнє своєї країни, хоча незрозуміло, наскільки він має підтримку в Ірані після майже 50 років вигнання.

За даними німецького інформаційного агентства DPA, у четвер сотні його прихильників провели демонстрацію біля будівлі німецького парламенту.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на прохання Пакистану.

23 квітня Трамп повідомив про свій наказ американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.

