Наслідного принца Ірану облили червоною рідиною у Берліні

Іранського принца, спадкоємця іранської шахської династії Резу Пахлаві, який перебуває у вигнанні, облили червоною рідиною у Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Інцидент стався біля будівлі федерального пресцентру Німеччини, коли у четвер Пахлаві завершив пресконференцію, під час якої він розкритикував перемир’я між США та Іраном. Рідина покрила спину його піджака та шию.

Iran's exiled Crown Prince Reza Pahlavi splattered with tomato juice by a protester in Berlin after a press conference. Pahlavi, son of the last Shah and a leading opposition figure, was unharmed. Assailant detained by security.

Реза Пахлаві помахав своїм прихильникам, перш ніж сісти в автомобіль. Поліція заявила, що рідина, ймовірно, була томатним соком.

Невідомий, який облив Пахлаві рідиною, був негайно затриманий поліцією.

65-річний Пахлаві є сином колишнього шаха Ірану, який у 1979 році був відсторонений від влади внаслідок Ісламської революції. А проте, Пахлаві намагається позиціонувати себе як фігуру, що впливатиме на майбутнє своєї країни, хоча незрозуміло, наскільки він має підтримку в Ірані після майже 50 років вигнання.

За даними німецького інформаційного агентства DPA, у четвер сотні його прихильників провели демонстрацію біля будівлі німецького парламенту.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на прохання Пакистану.

23 квітня Трамп повідомив про свій наказ американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.