Наследного принца Ирана облили красной жидкостью в Берлине

Иранского принца, находящегося в изгнании наследника иранской шахской династии Резу Пахлави облили красной жидкостью в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Инцидент произошел у здания федерального пресс-центра Германии, когда в четверг Пахлави завершил пресс-конференцию, во время которой он раскритиковал перемирие между США и Ираном. Жидкость покрыла спину его пиджака и шею.

Iran's exiled Crown Prince Reza Pahlavi splattered with tomato juice by a protester in Berlin after a press conference. Pahlavi, son of the last Shah and a leading opposition figure, was unharmed. Assailant detained by security.

Реза Пахлави помахал своим сторонникам, прежде чем сесть в автомобиль. Полиция заявила, что жидкость, вероятно, была томатным соком.

Неизвестный, который облил Пахлави жидкостью, был немедленно задержан полицией.

65-летний Пахлави – сын бывшего шаха Ирана, который в 1979 году был отстранен от власти в результате Исламской революции. Тем не менее, Пахлави пытается позиционировать себя как фигуру, которая будет влиять на будущее своей страны, хотя непонятно, насколько он имеет поддержку в Иране после почти 50 лет изгнания.

По данным немецкого информационного агентства DPA, в четверг сотни его сторонников провели демонстрацию у здания немецкого парламента.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает перемирие с Ираном по просьбе Пакистана.

23 апреля Трамп сообщил о своем приказе американским военным уничтожать любые суда, в том числе иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.