У Пентагоні порадили Європі проводити менше "розкішних конференцій" щодо Ормузької протоки

Міністр оборони США Піт Гегсет вкотре розкритикував європейських союзників за бездіяльність для захисту Ормузької протоки, порадивши їм "менше розмовляти та проводити розкішних конференцій".

Про це, як пише "Європейська правда", Гегсет заявив на пресбрифінгу.

Глава Пентагону заявив, що Сполучені Штати не розраховують на Європу у питанні захисту Ормузької протоки, однак вона нібито більше потрібна європейцям, ніж самим США.

"Ми як країна майже не користуємося Ормузькою протокою. Наша енергія не проходить через неї", – сказав Гегсет.

Він також заявив, що Європа та Азія роками користувалися американським захистом "задарма".

"Європа та Азія десятиліттями користувалися нашим захистом, але час безплатного проїзду закінчився. Америка та вільний світ заслуговують на союзників, які є дієздатними, відданими та розуміють, що союзництво – це не рух в один бік. Це гра у два боки", – сказав посадовець.

Гегсет також розкритикував європейські ініціативи щодо Ормузької протоки, зокрема проведення військових конференцій щодо планування оборонної місії, та закликав їх "взятися до справи".

"Ми не розраховуємо на Європу, але Ормузька протока потрібна їм значно більше, ніж нам. Тож їм варто було б менше базікати, проводити менше розкішних конференцій у себе в Європі та нарешті взятися до справи", – додав він.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Напередодні американський президент Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати "повністю контролюють" Ормузьку протоку і продовжуватимуть це робити, доки Іран не погодиться укласти угоду про завершення війни.