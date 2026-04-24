В Пентагоне посоветовали Европе проводить меньше "роскошных конференций" по Ормузскому проливу

Министр обороны США Пит Хегсет в очередной раз раскритиковал европейских союзников за бездействие для защиты Ормузского пролива, посоветовав им "меньше разговаривать и проводить роскошных конференций".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Хегсет заявил на пресс-брифинге.

Глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не рассчитывают на Европу в вопросе защиты Ормузского пролива, однако он якобы больше нужен европейцам, чем самим США.

"Мы как страна почти не пользуемся Ормузским проливом. Наша энергия не проходит через него", – сказал Хегсет.

Он также заявил, что Европа и Азия годами пользовались американской защитой "даром".

"Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время бесплатного проезда закончилось. Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые являются дееспособными, преданными и понимают, что союзничество – это не движение в одну сторону. Это игра в две стороны", – сказал чиновник.

Хегсет также раскритиковал европейские инициативы по Ормузскому проливу, в частности проведение военных конференций по планированию оборонной миссии, и призвал их "взяться за дело".

"Мы не рассчитываем на Европу, но Ормузский пролив нужен им гораздо больше, чем нам. Поэтому им стоило бы меньше болтать, проводить меньше роскошных конференций у себя в Европе и наконец взяться за дело", – добавил он.

Напомним, 17 апреля премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты "полностью контролируют" Ормузский пролив и будут продолжать это делать, пока Иран не согласится заключить соглашение о завершении войны.