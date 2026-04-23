Трамп заявив, що США мають "повний контроль" над Ормузькою протокою

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати "повністю контролюють" Ормузьку протоку і продовжуватимуть це робити, доки Іран не погодиться укласти угоду про завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своїй мережі Truth Social.

Трамп заявив, що жодне судно не може увійти чи вийти з протоки без дозволу Військово-морських сил США.

"Ми маємо повний контроль над Ормузькою протокою. Жоден корабель не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона "щільно закрита", доки Іран не зможе укласти УГОДУ!" – написав президент США.

Перед цим Трамп написав, що наказав американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

Раніше ЗМІ повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок вранці для переговорів з Іраном після того, як Тегеран сигналізував, що готовий вести перемовини щодо можливої угоди про припинення війни.

Згодом стало відомо, що Венс не вилетів до Ісламабада, як очікувалося, у вівторок, а залишився у Вашингтоні.