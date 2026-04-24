Польща має намір оскаржити торговельну угоду ЄС із країнами Південної Америки

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про намір оскаржити угоду про вільну торгівлю Європейського Союзу з країнами Південної Америки (блоком МЕРКОСУР) у Суді ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив на платформі X.

Як пояснив міністр, причина скарги – недостатня захищеність польських фермерів від "недобросовісної" конкуренції.

"Ми послідовно захищаємо інтереси фермерів! Спочатку – ефективна боротьба в Брюсселі, а тепер – наступний крок: тверда позиція польського уряду…Ми захищаємо польських споживачів і фермерів від загроз та недобросовісної конкуренції", – написав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Укладення угоди супроводжувалося критикою з боку кількох країн-членів ЄС, передусім тих, де розвинене сільське господарство. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

У березні Рада Європейського Союзу ухвалила регламент, який запроваджує двосторонні захисні положення для фермерів через торгівлю з групою країн Південної Америки.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Занадто вільна торгівля: які наслідки для України матиме аграрна суперечка між країнами ЄС.