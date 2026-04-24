Польша намерена обжаловать торговое соглашение ЕС со странами Южной Америки

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о намерении обжаловать соглашение о свободной торговле Европейского Союза со странами Южной Америки (блоком МЕРКОСУР) в Суде ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил на платформе X.

Как пояснил министр, причина жалобы – недостаточная защищенность польских фермеров от "недобросовестной" конкуренции.

"Мы последовательно защищаем интересы фермеров! Сначала – эффективная борьба в Брюсселе, а теперь – следующий шаг: твердая позиция польского правительства... Мы защищаем польских потребителей и фермеров от угроз и недобросовестной конкуренции", – написал Косиняк-Камыш.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Заключение соглашения сопровождалось критикой со стороны нескольких стран-членов ЕС, прежде всего тех, где развито сельское хозяйство. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

В марте Совет Европейского Союза принял регламент, который вводит двусторонние защитные положения для фермеров из-за торговли с группой стран Южной Америки.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Слишком свободная торговля: какие последствия для Украины будет иметь аграрный спор между странами ЕС.