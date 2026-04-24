Польша перехватила российские истребители над Балтийским морем
Воздушные силы Польши перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем, это уже третий подобный инцидент с начала апреля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", на платформе X сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
Во время перехвата самолетов РФ Польша привлекла истребители F-16.
"Польские истребители F-16 перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем. Любое нарушение безопасности Польши и региона встретит немедленную реакцию НАТО", – написал заместитель министра обороны.
О деталях операции пока не сообщается.
Как сообщалось, 10 апреля польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В Оперативном командовании вооруженных сил Польши уточнили, что самолет не нарушил воздушное пространство страны, но двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером.
Также писали, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.
В марте польские военные также перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем.