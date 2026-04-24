Польша перехватила российские истребители над Балтийским морем

Воздушные силы Польши перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем, это уже третий подобный инцидент с начала апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на платформе X сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Во время перехвата самолетов РФ Польша привлекла истребители F-16.

"Польские истребители F-16 перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем. Любое нарушение безопасности Польши и региона встретит немедленную реакцию НАТО", – написал заместитель министра обороны.

О деталях операции пока не сообщается.

Как сообщалось, 10 апреля польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В Оперативном командовании вооруженных сил Польши уточнили, что самолет не нарушил воздушное пространство страны, но двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Также писали, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.

В марте польские военные также перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем.