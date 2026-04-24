Мерц озвучил условия смягчения санкций в отношении Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Ирану постепенное смягчение санкций при условии, что режим готов заключить "комплексное соглашение".

Об этом он заявил после неформального саммита ЕС в Кирпе, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По словам Мерца, условия для этого – постоянное открытие Ормузского пролива, прекращение ядерной программы Ирана, а также – безопасность Израиля.

"Сейчас должно быть заключено быстрое, четкое соглашение о свободном судоходстве в Ормузском проливе. Нам нужно окончательно прекратить иранскую ядерную программу. И в-третьих, Израиль больше не должен находиться под угрозой. Но мы еще не дошли до этого", – сказал он.

Также у Мерца спросили, поддерживают ли его коллеги предложения о смягчении санкций.

"Это очень зависит от того, как завершатся переговоры. Смягчение санкций могло бы стать частью процесса, в котором мы участвуем таким образом", – ответил немецкий канцлер.

По его словам, никто не возражал против этого.

"Это часть того вклада, который мы можем внести для продвижения этого процесса и, надеемся, достижения длительного перемирия", – добавил Мерц.

СМИ писали, что военное командование США готовит планы новых ударов по силам Ирана в районе Ормузского пролива, если текущая пауза в боевых действиях завершится без каких-либо договоренностей.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.