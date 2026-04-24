США та ЄС підписали меморандум про партнерство щодо критичних мінералів

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з трансляції Держдепу США.

Церемонія підписання документа, про який ЗМІ повідомляли раніше, відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими.

Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей.

"Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості у всьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком", – заявив держсекретар.

Єврокомісар, своєю чергою, зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем.

"Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння, я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері", – заявив Шефчович.

Нагадаємо,26 березня Європарламент ухвалив позицію щодо двох пропозицій стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США, погодженої у Торнбері влітку 2025 року.

Йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.