США и ЕС подписали меморандум о партнерстве в сфере критически важных минералов

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович и государственный секретарь США Марко Рубио подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в сфере редкоземельных минералов.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из трансляции Госдепа США.

Церемония подписания документа, о котором СМИ сообщали ранее, состоялась во время визита еврокомиссара в Вашингтон. Согласно проекту, соглашение будет предусматривать создание стимулов для закупки редкоземельных металлов, таких как минимальные цены. Эти меры будут способствовать предоставлению преимуществ поставщикам, которые не являются китайскими.

Во время подписания меморандума Рубио подчеркнул опасность чрезмерной концентрации ресурсов под контролем одной страны и выразил надежду, что США и ЕС впоследствии приступят к реализации достигнутых договоренностей.

"Очевидно, это свидетельствует о росте осознания и заинтересованности во всем мире, особенно среди наших союзников на Западе и в Европе, в отношении важности цепочек поставок и критически важных минералов для успеха наших экономик и, собственно, для нашей национальной безопасности. Чрезмерная концентрация этих ресурсов, а именно то, что они находятся под контролем одной или нескольких стран, является неприемлемым риском", – заявил госсекретарь.

Еврокомиссар, в свою очередь, отметил, что этот меморандум будет способствовать укреплению отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

"Благодаря этому меморандуму о взаимопонимании я верю, что вместе мы будем еще более стратегичны, мы будем достигать наших целей гораздо быстрее, чем раньше, и, конечно, мы будем вместе становиться сильнее в этой очень важной сфере", – заявил Шефчович.

Напомним, 26 марта Европарламент принял позицию по двум предложениям относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США, согласованного в Торнбери летом 2025 года.

Речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.