У Румунії вважають, що нейтралітет ЄС щодо Ірану може дати результат
Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що "прагматичний" підхід Європи підвищує шанси на те, що Іран знову відкриє Ормузьку протоку.
Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".
За словами Дана, першою ознакою прагматизму Європи те, що вона "не хоче втручатися в конфлікт".
"Нейтралітет у цьому питанні насправді збільшує наші шанси на відновлення судноплавства", – вважає румунський президент.
Нещодавно писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила список "неслухняних і слухняних" союзників по НАТО, оскільки Вашингтон шукає способи покарати країни, які відмовилися підтримати його війну проти Ірану.
Одними з найбільших бенефіціарів цієї ідеї можуть стати Румунія та Польща, оскільки обидві країни залишаються в прихильності президента США та вітатимуть збільшення кількості американських військ на своїй території.
У березні Румунія дозволила Сполученим Штатам використовувати її авіабазу імені Михаїла Когелнічану для атак по Ірану.