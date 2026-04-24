В Румынии считают, что нейтральная позиция ЕС в отношении Ирана может принести результат

Президент Румынии Никушор Дан считает, что "прагматичный" подход Европы повышает шансы на то, что Иран вновь откроет Ормузский пролив.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам Дана, первым признаком прагматизма Европы является то, что она "не хочет вмешиваться в конфликт".

"Нейтралитет в этом вопросе на самом деле увеличивает наши шансы на возобновление судоходства", – считает румынский президент.

Недавно писали, что администрация президента США Дональда Трампа разработала список "непослушных и послушных" союзников по НАТО, поскольку Вашингтон ищет способы наказать страны, которые отказались поддержать его войну против Ирана.

Одними из крупнейших бенефициаров этой идеи могут стать Румыния и Польша, поскольку обе страны остаются в милости у президента США и будут приветствовать увеличение количества американских войск на своей территории.

В марте Румыния разрешила Соединенным Штатам использовать ее авиабазу имени Михаила Когельничану для атак на Иран.