СМИ: Трамп направляет в Пакистан специальных посланников для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп направляет своих специальных посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с Ираном.

Об этом CNN сообщили два собеседника из администрации Трампа, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, Трамп отправляет своих спецпосланников в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Они отметили, что вице-президент Джей Ди Венс пока не планирует участвовать во встрече, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф также не будет принимать в ней участия.

Однако, по словам чиновников, вице-президент будет готов отправиться в Исламабад, если переговоры продвинутся, а члены его команды будут находиться в Пакистане и участвовать в переговорах.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Также СМИ писали, что военное командование США готовит планы новых ударов по силам Ирана в районе Ормузского пролива, если текущая пауза в боевых действиях завершится без каких-либо договоренностей.