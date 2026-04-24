МЗС: Зеленський на Кіпрі домовився про нові внески до PURL

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заяви про нові домовленості президента Володимира Зеленського про внески до програми PURL.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі був переломним моментом.

"Україна, український народ, президент України витримали удар. Це була боротьба, залучення наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати", – акцентував він.

Міністр розповів, що на Кіпрі були окремі домовленості президента Володимира Зеленського про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України.

Раніше Зеленський заявив, що Україна зіштовхнулася з дефіцитом засобів протиповітряної оборони попри те, що постачання американського озброєння за програмою PURL триває безперебійно.

Минулого тижня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL.