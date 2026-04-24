МИД: Зеленский на Кипре договорился о новых взносах в PURL

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о новых договоренностях президента Владимира Зеленского относительно взносов в программу PURL.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что неформальный саммит ЕС на Кипре стал переломным моментом.

"Украина, украинский народ, президент Украины выдержали удар. Это была борьба, привлечение наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых сложных задач. Но ее удалось выполнить", – подчеркнул он.

Министр рассказал, что на Кипре были достигнуты отдельные договоренности президента Владимира Зеленского о новых взносах в PURL и дополнительных пакетах помощи для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом средств противовоздушной обороны, несмотря на то, что поставки американского вооружения по программе PURL продолжаются бесперебойно.

На прошлой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL.