Зеленский раскрыл основные детали своего визита в Азербайджан

Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Азербайджане, в ходе которого будет вестись работа над пятью двусторонними договорами, а также обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере обороны и энергетики.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости" в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Президент рассказал, что это его первый визит в Азербайджан в период полномасштабной войны.

"Я думаю, что это о чем-то говорит… И сотрудничество, и политика также, и геополитика, безусловно", – сказал он.

По его словам, "мы сегодня будем работать над пятью государственными двусторонними договорами между Украиной и Азербайджаном".

Президент также сообщил о встрече с экспертной группой, которую направляли в Азербайджан. "Согласно этому докладу у нас будут договоренности", – отметил он.

Он рассказал, что обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым оборонное сотрудничество. В частности, речь пойдет не только о вопросах дронов, но и о вопросах энергетики.

"У нас хорошие отношения с компанией Socar, мы обсуждали… их инвестиции в Украину", – заявил он.

Президент Владимир Зеленский в субботу в Азербайджане встречается с его лидером Ильхамом Алиевым.

Азербайджан неоднократно оказывал Украине гуманитарную помощь во время войны, в частности, после ударов РФ по объектам азербайджанского бизнеса.