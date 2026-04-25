Зеленський в Азербайджані зустрівся з українськими експертами, які допомагають захистити небо

Президент Володимир Зеленський розповів, що розпочав візит в Азербайджан із зустрічі з українською експертною командою, яка ділиться досвідом щодо захисту неба.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що Україна завжди налаштована на взаємодію, яка посилює і її, і партнерів.

"Ми маємо особливий безпековий досвід, який може допомогти іншим народам. Працюємо вже за трьома напрямками: Близький Схід та регіон Затоки, Європейський Союз і предметно – з Азербайджаном", – наголосив глава держави.

Окрім безпекової взаємодії, додав він, у рамках його візиту буде йти робота над поглибленням співпраці щодо енергетики, економіки та гуманітарного треку.

Володимир Зеленський у суботу в Азербайджані зустрічається з його лідером Ільхамом Алієвим.

Нагадаємо, на початку березня Азербайджан атакували іранські безпілотники.