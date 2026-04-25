Зеленский в Азербайджане встретился с украинскими экспертами, помогающими защитить небо

Президент Владимир Зеленский рассказал, что начал визит в Азербайджан со встречи с украинской группой экспертов, которая делится опытом по защите воздушного пространства.

Об этом глава государства рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что Украина всегда настроена на взаимодействие, которое укрепляет и ее, и партнеров.

"У нас есть особый опыт в сфере безопасности, который может помочь другим народам. Мы уже работаем по трем направлениям: Ближний Восток и регион Персидского залива, Европейский Союз и, в частности, с Азербайджаном", – подчеркнул глава государства.

Помимо взаимодействия в сфере безопасности, добавил он, в рамках его визита будет вестись работа над углублением сотрудничества в области энергетики, экономики и гуманитарного трека.

Владимир Зеленский в субботу в Азербайджане встречается с его лидером Ильхамом Алиевым.

Напомним, в начале марта Азербайджан атаковали иранские беспилотники.