Ще одна країна НАТО розглядає можливість участі в розмінуванні Ормузької протоки

Турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив, що Туреччина може розглянути участь в операціях з розмінування в Ормузькій протоці після укладення мирної угоди між Іраном і Сполученими Штатами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Фідан, виступаючи перед журналістами в Лондоні в п’ятницю ввечері, зазначив, що після укладення будь-якої угоди, як очікується, роботи з розмінування проводитиме технічна група. Він додав, що Туреччина в принципі позитивно ставиться до таких зусиль, розглядаючи їх як гуманітарний обов’язок.

Глава туоецького МЗС зауважив, що Туреччина не матиме "жодних проблем" зі своєю участю в операціях з розмінування за умов укладення мирної угоди.

Дипломат попередив, що Туреччина перегляне свою позицію, якщо будь-яка майбутня технічна коаліція країн стане стороною конфлікту у випадку його відновлення.

Фідан також висловив переконання, що питання, пов’язані з ядерною програмою Ірану, можуть бути вирішені під час наступного раунду переговорів у Пакистані.

За даними ЗМІ, американській військові виявили, що сили Корпусу вартових ісламської революції цього тижня встановили в Ормузькій протоці нові міни.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.