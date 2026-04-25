Еще одна страна НАТО рассматривает возможность участия в разминировании Ормузского пролива

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция может рассмотреть возможность участия в операциях по разминированию в Ормузском проливе после заключения мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Фидан, выступая перед журналистами в Лондоне в пятницу вечером, отметил, что после заключения любого соглашения, как ожидается, работы по разминированию будет проводить техническая группа. Он добавил, что Турция в принципе положительно относится к таким усилиям, рассматривая их как гуманитарный долг.

Глава турецкого МИД отметил, что у Турции не будет "никаких проблем" с участием в операциях по разминированию при условии заключения мирного соглашения.

Дипломат предупредил, что Турция пересмотрит свою позицию, если какая-либо будущая техническая коалиция стран станет стороной конфликта в случае его возобновления.

Фидан также выразил убеждение, что вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, могут быть решены во время следующего раунда переговоров в Пакистане.

По данным СМИ, американские военные обнаружили, что силы Корпуса стражей исламской революции на этой неделе установили в Ормузском проливе новые мины.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Великобритании.