Великобритания сотрудничает со службами безопасности США в связи с визитом короля на фоне стрельбы в Вашингтоне

Правительство Великобритании продолжает тесно сотрудничать с американскими службами безопасности в организации визита короля Чарльза III в США на фоне стрельбы в вашингтонском отеле, где находились президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил главный секретарь британского премьер-министра Киры Стармер Даррен Джонс, передает Reuters.

Секретарь Стармер сказал, что британское правительство и Букингемский дворец "очень серьезно" относятся к безопасности короля Чарльза и уже ведут переговоры с американскими службами безопасности.

"Что касается визита Его Величества в Соединенные Штаты на следующей неделе… наши службы безопасности, очевидно, продолжают тесно сотрудничать в этом вопросе", – заявил Джонс.

Государственный визит короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в США начнется в понедельник, 27 апреля, и продлится 4 дня.

Королевская чета прибудет в Вашингтон после того, как вечером 25 апреля во время ужина для корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президента, первую леди и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали агенты Секретной службы США.

По данным правоохранительных органов, напавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Трамп, комментируя инцидент после эвакуации, предположил, что именно он мог быть целью нападавшего.

Ряд европейских лидеров осудили стрельбу в Вашингтоне.