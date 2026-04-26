Мадьяр на следующей неделе отправляется в Брюссель на переговоры с главой Еврокомиссии

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что в среду посетит Брюссель, где встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен для проведения неформальных переговоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

Как отметил лидер партии "Тиса", главной темой обсуждения станет разблокировка средств из фондов ЕС для Венгрии. Речь идет о более чем 35 млрд евро, которые Брюссель заморозил из-за опасений по поводу ситуации с коррупцией и верховенством права в Венгрии.

"У нас нет времени на промедление", – написал Мадьяр.

По данным СМИ, после победы партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля, Европейская комиссия выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

17-18 апреля делегация Европейской комиссии посетила Будапешт, где провела технические встречи с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и его командой, в частности по вопросу разблокирования средств ЕС.