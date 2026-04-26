Президенти України та Молдови обговорили спільний рух до ЄС та безпеку

Президент України Володимир Зеленський та його колега з Молдови Мая Санду під час зустрічі в Києві обговорили низку питань двосторонньої співпраці, а також євроінтеграцію обох країн.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у Telegram.

Санду прибула до Києва 26 квітня, зокрема для участі в пам’ятних заходах до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Під час зустрічі президенти України та Молдови приділили ключову увагу питанням безпеки, транскордонної співпраці, захисту й розвитку інфраструктури, енергетики.

Окрему увагу лідери приділи спільному руху двох країн до членства в ЄС.

"Зараз працюємо, щоб оперативно відкрились усі шість кластерів і членство у Євросоюзі стало нашим спільним успіхом – і України, і Молдови, і всього ЄС", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна й надалі буде підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема у питаннях Придністровського регіону. Він також висловив готовність розвивати тристоронні формати співпраці разом із Румунією.

24 квітня Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання глав держав та урядів ЄС на Кіпрі заявив, що слід вже в травні перейти до розблокування переговорних кластерів для вступу України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у березні єврокомісарка Марта Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі кластери.