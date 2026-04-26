Президенты Украины и Молдовы обсудили совместное продвижение в ЕС и вопросы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Молдовы Майя Санду во время встречи в Киеве обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также евроинтеграцию обеих стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Санду прибыла в Киев 26 апреля, в частности для участия в памятных мероприятиях, посвященных 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Во время встречи президенты Украины и Молдовы уделили особое внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики.

Особое внимание лидеры уделили совместному движению двух стран к членству в ЕС.

"Сейчас работаем, чтобы оперативно открылись все шесть кластеров и членство в Евросоюзе стало нашим общим успехом – и Украины, и Молдовы, и всего ЕС", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в вопросах Приднестровского региона. Он также выразил готовность развивать трехсторонние форматы сотрудничества вместе с Румынией.

24 апреля Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания глав государств и правительств ЕС на Кипре заявил, что уже в мае следует перейти к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее выразил надежду, что провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает Украине шанс ускорить путь в Европейский Союз.

Как сообщалось, в марте еврокомиссар Марта Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все кластеры.