Зеленский: ещё три страны присоединились к программе PURL

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время неформального саммита стран Европейского Союза ещё три страны присоединились к программе по закупке американского оружия для Украины (PURL).

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, пишет корреспондент "Европейской правды".

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о новых договоренностях Зеленского во время его поездки на Кипр о взносах в программу PURL.

У украинского президента попросили прокомментировать эту информацию.

"Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это будет непубличная информация о том, какие страны присоединились к программе PURL во время визита на Кипр", – сказал он.

По его словам, их вклад в программу составит 350–400 млн евро.

Ранее Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом средств противовоздушной обороны, несмотря на то, что поставки американского вооружения по программе PURL продолжаются бесперебойно.

На прошлой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL.