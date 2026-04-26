В Северной Ирландии взорвался автомобиль возле полицейского участка: ведется расследование
Новости — Воскресенье, 26 апреля 2026, 14:55 —
Полиция Северной Ирландии начала расследование по факту покушения на убийство после взрыва автомобиля возле полицейского участка на юге Белфаста.
Об этом правоохранительные органы сообщили в воскресенье, 26 апреля, передает Sky News, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, инцидент произошел вечером в субботу, 25 апреля. "Мы начали расследование по факту покушения на убийство, которое будет вести наше подразделение по расследованию террористических преступлений", – заявили правоохранители.
СМИ публикуют фотографию после инцидента, на которой видно искореженный пламенем автомобиль рядом с полицейским участком. Глава Совета по вопросам полиции Северной Ирландии назвал этот инцидент "покушением на убийство полицейских".
Как сообщалось, недавно в Лондоне произошла попытка поджога синагоги, ставшая вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.
Также в Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее работала еврейская организация – неподалеку от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой помощи" еврейской организации.
Кроме того, в столице Великобритании расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, произошедших на этой неделе.