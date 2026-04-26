У США вважають, що мішенню стрільця на вечері був Трамп

Виконувач обов'язки генерального прокурора США Тодд Бланш вважає, що мішенню підозрюваного у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому були посадовці адміністрації Дональда Трампа та американський президент.

Про це він сказав у програмі NBC News "Meet the Press", цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За його словами, ціллю нападника міг бути Трамп.

"Схоже, що він насправді мав на меті націлитися на людей, які працюють в адміністрації, ймовірно, включаючи президента", – сказав він.

Також Бланш зазначив, що підозрюваний, ймовірно, подорожував поїздом з Лос-Анджелеса до Чикаго, а потім до Вашингтона.

За словами Бланша, у понеділок, 27 квітня, підозрюваному буде офіційно висунуто звинувачення у федеральному суді за напад на федерального службовця та застосування вогнепальної зброї з метою вбивства федерального службовця.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.