В США считают, что целью стрелка на ужине был Трамп

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш считает, что целью подозреваемого в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома были чиновники администрации Дональда Трампа и сам американский президент.

Об этом он сказал в программе NBC News "Meet the Press", цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

"Похоже, что он на самом деле намеревался нацелиться на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента", – сказал он.

Также Бланш отметил, что подозреваемый, вероятно, путешествовал на поезде из Лос-Анджелеса в Чикаго, а затем в Вашингтон.

По словам Бланша, в понедельник, 27 апреля, подозреваемому будут официально предъявлены обвинения в федеральном суде за нападение на федерального служащего и применение огнестрельного оружия с целью убийства федерального служащего.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Трамп, комментируя инцидент после эвакуации, предположил, что именно он мог быть целью нападавшего.