Трамп: Иран может сам позвонить в США для переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может обратиться к Соединенным Штатам с просьбой о прекращении войны.

Об этом он сказал в интервью программе "The Sunday Briefing" на Fox News, пишет "Европейская правда".

"Если они хотят поговорить, они могут обратиться к нам или позвонить нам. Вы знаете, есть телефон. У нас есть хорошие, защищенные линии", – сказал американский президент.

Такое заявление Трампа прозвучало после того, как он сообщил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.