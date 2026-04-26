ЗМІ: Італія екстрадує громадянина Китаю до США у справі про хакерство

Італійський уряд вирішив екстрадувати громадянина Китаю, якого розшукують США за звинуваченнями у хакерстві.

Про це Bloomberg повідомили в неділю, 26 квітня, обізнані з ситуацією співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні ухвалив це рішення після того, як італійський суд ухвалив цього місяця рішення про можливість екстрадиції Сюй Цзевея.

Як зазнається, Міністерство юстиції США розшукувало Сюя за підозрою у крадіжці досліджень щодо Covid-19 та звинуваченнями у хакерстві, стверджуючи, що він виконував ці операції за вказівкою китайського уряду.

Його заарештували в Італії у 2025 році на прохання Вашингтона.

Адвокат Сю в Мілані заявив, що не отримував офіційного урядового розпорядження щодо запиту про екстрадицію Сюя.

Варто зазначити, що це відбувається на тлі погіршення стосунків між Мелоні та американським президентом Дональдом Трампом. Зокрема кілька днів тому Мелоні заявила, що останнім часом не мала контактів із президентом США, але назвала відносини між країнами "міцними".

Як відомо, суперечка між лідерами виникла через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Мелоні назвала висловлювання американського президента неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

