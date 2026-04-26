СМИ: Италия экстрадирует гражданина Китая в США по делу о хакерстве

Итальянское правительство приняло решение об экстрадиции гражданина Китая, разыскиваемого США по обвинениям в хакерстве.

Об этом Bloomberg сообщили в воскресенье, 26 апреля, осведомленные о ситуации собеседники, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони приняло это решение после того, как итальянский суд вынес в этом месяце решение о возможности экстрадиции Сюй Цзевея.

Как отмечается, Министерство юстиции США разыскивало Сюя по подозрению в краже исследований по Covid-19 и обвинениям в хакерстве, утверждая, что он выполнял эти операции по указанию китайского правительства.

Его арестовали в Италии в 2025 году по просьбе Вашингтона.

Адвокат Сюй в Милане заявил, что не получал официального правительственного распоряжения относительно запроса об экстрадиции Сюя.

Стоит отметить, что это происходит на фоне ухудшения отношений между Мелони и американским президентом Дональдом Трампом. В частности, несколько дней назад Мелони заявила, что в последнее время не имела контактов с президентом США, но назвала отношения между странами "прочными".

Как известно, спор между лидерами возник из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Мелони назвала высказывания американского президента неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

