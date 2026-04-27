Лондон підтвердив візит короля до США попри стрілянину у присутності Трампа

Букінгемський палац підтвердив, що майбутній державний візит короля Чарльза ІІІ до США відбудеться згідно з планом, незважаючи на постріли, що пролунали під час вечері за участю Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У неділю ввечері Букінгемський палац підтвердив, що поїздка відбудеться.

"Після дискусій, що тривали протягом дня по обидва боки Атлантики, та з урахуванням рекомендацій уряду ми можемо підтвердити, що державний візит Їхніх Величностей відбудеться згідно з планом. Король і королева висловлюють глибоку вдячність усім, хто доклав зусиль, щоб це стало можливим, і з нетерпінням чекають на початок візиту завтра", – заявили у Букінгемському палаці.

До одного або двох заходів під час поїздки монаршого подружжя будуть внесені незначні оперативні корективи, але загальний план залишається таким, як був раніше.

Президент США та його дружина Меланія Трамп були терміново евакуйовані з вечері кореспондентів Білого дому, що відбувалася в суботу ввечері в готелі "Хілтон" у Вашингтоні, після того, як пролунали постріли.

Нападник, який, за повідомленнями, відкрив вогонь біля входу до бального залу, був швидко затриманий правоохоронцями. Ним виявився 31-річний Коул Аллен із Торранса, штат Каліфорнія.

За словами Трампа, один із офіцерів отримав поранення, але його врятував бронежилет. Більше ніхто не постраждав.

Король Чарльз ІІІ вирушає до США з чотириденним державним візитом у понеділок, і цей інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки короля та королеви.

Уряд Великої Британії тісно співпрацював з американськими службами безпеки в організації візиту короля Чарльза III до США на тлі стрілянини у вашингтонському готелі.