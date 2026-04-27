Лондон подтвердил визит короля в США, несмотря на стрельбу в присутствии Трампа

Букингемский дворец подтвердил, что предстоящий государственный визит короля Карла III в США состоится в соответствии с планом, несмотря на выстрелы, раздавшиеся во время ужина с участием Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

"После обсуждений, продолжавшихся в течение дня по обе стороны Атлантики, и с учетом рекомендаций правительства мы можем подтвердить, что государственный визит Их Величеств состоится согласно плану. Король и королева выражают глубокую благодарность всем, кто приложил усилия, чтобы это стало возможным, и с нетерпением ждут начала визита завтра", – заявили в Букингемском дворце.

В одно или два мероприятия во время поездки монаршей четы будут внесены незначительные оперативные коррективы, но общий план остается прежним.

Президент США и его супруга Мелания Трамп были срочно эвакуированы с ужина корреспондентов Белого дома, который проходил в субботу вечером в отеле "Хилтон" в Вашингтоне, после того как раздались выстрелы.

Нападавший, который, по сообщениям, открыл огонь у входа в бальный зал, был быстро задержан правоохранителями. Им оказался 31-летний Коул Аллен из Торранса, штат Калифорния.

По словам Трампа, один из офицеров получил ранение, но его спас бронежилет. Больше никто не пострадал.

Король Чарльз III отправляется в США с четырехдневным государственным визитом в понедельник, и этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности короля и королевы.

Правительство Великобритании тесно сотрудничало с американскими службами безопасности в организации визита короля Чарльза III в США на фоне стрельбы в вашингтонском отеле.