В SIPRI назвали три страны мира, которые тратят больше всего денег на оружие

Мировые расходы на оружие продолжают расти 11-й год подряд, при этом США, Китай и Россия выделяют больше всего денег среди всех стран мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира(SIPRI).

Согласно докладу аналитического центра, опубликованному в понедельник, в 2025 году мировые военные расходы выросли на 2,9% – до 2,89 трлн долларов. Таким образом они увеличивались 11-й год подряд, а их доля в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла 2,5%, самого высокого уровня с 2009 года.

На три страны с наибольшими военными расходами – США, Китай и Россию – приходилось в общей сложности $1,48 трлн, или 51% мировых расходов.

Военные расходы США в 2025 году снизились до $954 млрд, главным образом из-за того, что не была утверждена новая финансовая военная помощь для Украины. "Это резко контрастировало с предыдущими тремя годами, когда в целом было утверждено 127 млрд долларов", – заявили в SIPRI.

Однако США увеличили инвестиции как в ядерный, так и в обычный военный потенциал, чтобы сохранить доминирование в Западном полушарии и сдержать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, что является ключевыми целями новой Стратегии национальной безопасности.

"Снижение военных расходов США в 2025 году, вероятно, будет кратковременным", – отметил Нан Тян, директор Программы военных расходов и производства вооружения SIPRI. Расходы, утвержденные Конгрессом США на 2026 год, выросли до более 1 триллиона долларов, что является существенным увеличением по сравнению с 2025 годом, и могут вырасти до 1,5 триллиона долларов в 2027 году.

Оборонные расходы Китая составили $336 млрд (рост на 7,4% по сравнению с 2024 годом), а России – $190 млрд (рост на 5,9%).

Напомним, данные SIPRI свидетельствуют, что Германия значительно увеличила экспорт вооружения, опередив Китай и заняв четвертое место в мире.