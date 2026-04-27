Свириденко и Туск проводят встречу в Польше

Канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска сообщила, что он и украинский премьер Юлия Свириденко в понедельник проводят встречу в Жешуве.

Об этом говорится в сообщении канцелярии в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"Продолжается встреча премьер-министра Дональда Туска с премьер-министром Украины Юлией Свириденко", – говорится в сообщении.

Пресс-служба польского правительства сообщила ранее, что 27 апреля Дональд Туск участвует в конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: безопасность и оборонное измерение" в Жешуве, где он встретится со Свириденко.

Это событие начинает подготовку к проведению Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года в Гданьске.

В рамках конференции работает зона EXPO, где польские компании представляют свои технологии и решения для безопасности и обороны.

Предыдущая Конференция по восстановлению Украины состоялась в Риме в июле, подробно о ней "Европейская правда" рассказывала в статье.