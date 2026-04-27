Туск: Украина поможет Польше создать армаду дронов

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о сотрудничестве Польши с Украиной в строительстве современной армады беспилотников для его страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в Жешуве, его цитирует Interia Wydarzenia.

Туск выступил на конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: безопасность и оборонное измерение". Это событие начинает подготовку к проведению Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года в Гданьске.

"Я горжусь тем, что сегодня могу вместе с вами открыть этот новый раздел в развитии польской безопасности, и я горжусь тем, что нашим партнером в этом проекте является страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе", – сказал он.

"С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей", – добавил он.

Туск отметил, что Украина оказалась партнером для государств, которые хотят защищать свое воздушное пространство, напомнив о ее помощи странам Ближнего Востока.

"Я хочу здесь, в Жешуве, очень четко подчеркнуть, что польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной – это не односторонняя помощь стране, которая воюет. Нам удалось – и Польша преуспела, потому что мы были ведущим государством в этом процессе – построить такую модель партнерства... в которой также Украина может что-то дать", – добавил Туск.

Напомним, в понедельник Туск встретился в Жешуве с украинским премьером Юлией Свириденко.