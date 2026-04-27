У Франції співробітники в'язниць анонсували страйк через переповненість закладів

Одна з двох найбільших профспілок працівників пенітенціарних закладів у Франції оголосила страйк, вимагаючи вирішувати проблему з переповненістю в’язниць та нестачею наглядачів.

27 квітня одна з двох основних профспілок працівників французьких в’язниць Ufap-Unsa анонсувала акції протесту, щоб привернути увагу до проблеми переповненості в’язниць і нестачі персоналу.

Страйк охопить орієнтовно 80 закладів зі 190 та проявиться у скасуванні візитів та зупинці деяких рутинних процедур – конкретні кроки ще узгоджують.

Задовго до цього з пенітенціарної системи лунали попередження, що вона працює "на межі можливостей". У березні Франція встановила черговий рекорд – кількість ув’язнених сягнула 137,5% від передбаченої кількості місць. З поточними тенденціями загальна кількість ув’язнених може сягнути 90 тисяч.

Співробітники системи називають ситуацію загрозливою, особливо в літні місяці, коли у переповнених камерах стануть ще важчі умови.

Також вони нарікають на хронічну нестачу наглядачів. Зазначають, що зараз бракує приблизно 5000 співробітників.

У Мін’юсті Франції планують у ближчі роки створити додаткові 3000 місць у в’язницях, з яких половину – до 2027 року. Очільник відомства Жеральд Дарманен минулого тижня привітав збільшення кількості депортацій в’язнів-іноземців. Проте всередині системи кажуть, що це стосується невеликої кількості ув’язнених і не особливо вплине на вирішення проблеми з переповненістю камер.

Раніше в уряді лунали ідеї щодо перетворення непрацюючих будинків для літних людей на в’язниці.

Проблема переповненості в’язниць є і в інших європейських державах, зокрема в Італії, Словенії, Кіпру.