Во Франции сотрудники тюрем анонсировали забастовку из-за переполненности заведений

Один из двух крупнейших профсоюзов работников пенитенциарных учреждений во Франции объявил забастовку, требуя решать проблему с переполненностью тюрем и нехваткой надзирателей.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

27 апреля один из двух основных профсоюзов работников французских тюрем Ufap-Unsa анонсировал акции протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме переполненности тюрем и нехватки персонала.

Забастовка охватит ориентировочно 80 заведений из 190 и проявится в отмене визитов и остановке некоторых рутинных процедур – конкретные шаги еще согласовывают.

Задолго до этого из пенитенциарной системы звучали предупреждения, что она работает "на пределе возможностей". В марте Франция установила очередной рекорд – количество заключенных достигло 137,5% от предусмотренного количества мест. С текущими тенденциями общее количество заключенных может достичь 90 тысяч.

Сотрудники системы называют ситуацию угрожающей, особенно в летние месяцы, когда в переполненных камерах станут еще более тяжелые условия.

Также они сетуют на хроническую нехватку надзирателей. Отмечают, что сейчас не хватает примерно 5 тысяч сотрудников.

В Минюсте Франции планируют в ближайшие годы создать дополнительные 3 тысячи мест в тюрьмах, из которых половину – до 2027 года. Глава ведомства Жеральд Дарманен на прошлой неделе приветствовал увеличение количества депортаций заключенных-иностранцев. Однако внутри системы говорят, что это касается небольшого количества заключенных и не особо повлияет на решение проблемы с переполненностью камер

Ранее в правительстве высказывались идеи о преобразовании неработающих домов престарелых в тюрьмы.

Проблема переполненности тюрем существует и в других европейских странах, в частности в Италии, Словении и на Кипре.