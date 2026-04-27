Президент Эстонии призывает готовиться к взаимодействию с РФ после окончания войны

Президент Эстонии Алар Карис считает, что странам Европы следует уже сейчас планировать свои действия на период, когда закончится российско-украинская война, а также свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

Об этом он сказал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

"Готовы ли мы к сценарию, что война закончится сегодня или завтра? Как мы тогда будем реагировать? Что мы должны делать? И что должна сделать Россия? Подготовка должна идти уже сейчас", – считает президент Эстонии.

"Мы внесли вклад в поддержку Украины – в том числе Эстония и Финляндия. Мы должны иметь возможность сказать то, что должны сказать. А это возможно, только если есть диалог", – отметил он, имея в виду послевоенное взаимодействие с Москвой и подготовку к этому.

Также президент высказал мнение, что разговоры о том, что Эстония может стать следующей целью российской агрессии, подпитываются теми, кто хочет навредить стране.

В начале года Карис и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить спецпредставителя ЕС для переговоров с Россией.

Напомним, в разведке Эстонии не видят угрозы открытия Россией нового фронта в странах Балтии.