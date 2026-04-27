В Хельсинки нашли виновников опасного пожара под многоэтажкой

Полиция финской столицы Хельсинки считает виновниками опасного пожара на парковой площадке под жилым домом перед Пасхой трех несовершеннолетних юношей.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Полиция Хельсинки сообщила, что следствие считает причиной пожара на парковке под домом, где в канун Пасхи сгорели восемь автомобилей, хулиганские действия нескольких несовершеннолетних – двух 16-летних юношей и одного 14-летнего.

Инцидент расследуют как нанесение материального ущерба с отягчающими обстоятельствами.

Сначала пожар не считали поджогом, но в процессе сбора показаний полиция получила указания на то, что к этому может быть причастна группа юных хулиганов. Процесс допросов еще не завершился, однако следствие сформировало общее понимание того, как начался пожар.

Во время исследования информации на телефонах подозреваемых у них нашли доказательства других противоправных поступков – в частности, видео физического нападения на сверстника с унижениями. Эти инциденты станут предметом отдельного расследования.

Напомним, речь идет о пожаре в ночь на 4 апреля в одном из кварталов Хельсинки – на накрытой навесом парковке рядом с многоквартирным домом сгорели восемь автомобилей. Люди опасались, что пламя дотянется и до самого дома.

