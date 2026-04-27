Пророссийский Сийярто войдет в новый состав парламента Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который на днях покидает свой пост, сохранит мандат в новом созыве венгерского парламента – Национальной ассамблеи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил лидер фракции партии "Фидес" Гергей Гуяш, передает Telex.

По итогам выборов 12 апреля партия "Фидес" еще действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в коалиции с Христианско-демократической народной партией (KDNP) получила 52 мандата в 199-местном парламенте.

Партия Орбана будет иметь 44 места в Национальной ассамблее, одно из которых достанется главе МИД Сийярто.

На посту министра Сийярто был известен антиукраинской и пророссийской риторикой.

Ранее обнародованные записи телефонных разговоров, в которых Сийярто якобы передавал детали встреч министров иностранных дел ЕС главе МИД России Сергею Лаврову, вызвали политический скандал во время избирательной кампании Орбана. Согласно транскриптам, Сийярто предлагал свою помощь в смягчении санкций ЕС.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что после парламентских выборов, на которых "Фидес" потерпела поражение, Сийярто занимался уничтожением важных документов по санкциям.

В недавнем интервью министр иностранных дел Венгрии заявил, что он "никогда не служил российским интересам".

Напомним, сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уходящий в отставку, заявил, что отказывается от депутатского мандата в новом парламенте, однако готов и дальше руководить своей партией "Фидес", если его поддержит съезд.