У Британії назвали спробу розслідування щодо Стармера "політичним кроком"

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера розкритикували інформацію щодо того, що Палата громад розгляне можливість розпочати розслідування проти глави уряду через його призначення послом у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

В офісі Стармера назвали такий потенційний розвиток подій "відчайдушним політичним кроком".

"Уряд бере участь у двох парламентських процесах, що вже тривають щодо призначення Пітера Мендельсона, з повною прозорістю. Це відчайдушний політичний трюк Консервативної партії за тиждень до травневих виборів, оскільки вони не мають відповідей щодо вартості життя чи Національної служби охорони здоров’я. Їхні твердження не мають під собою підстав", – заявив речник Стармера.

Нещодавно виявлені факти свідчать про те, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Крім того, ексзаступник міністерки закордонних справ Оллі Роббінс, заявив, що процес перевірки Мендельсона відбувався в умовах "постійного тиску" з боку офісу Стармера, де прагнули, щоб той обійняв посаду якомога швидше.

Нова хвиля скандалу довкола експосла в США, який, як вважається, передавав засудженому в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії, поновила заклики до відставки Стармера.

