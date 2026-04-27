В Великобритании назвали попытку расследования в отношении Стармера "политическим шагом"

В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера раскритиковали информацию о том, что Палата общин рассмотрит возможность начала расследования в отношении премьер-министра в связи с его назначением послом в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Sky News.

В офисе Стармера назвали такое потенциальное развитие событий "отчаянным политическим шагом".

"Правительство участвует в двух уже идущих парламентских процессах по назначению Питера Мендельсона с полной прозрачностью. Это отчаянный политический трюк Консервативной партии за неделю до майских выборов, поскольку у них нет ответов по поводу стоимости жизни или Национальной службы здравоохранения. Их утверждения не имеют под собой оснований", – заявил пресс-секретарь Стармера.

Недавно выявленные факты свидетельствуют о том, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Кроме того, экс-заместитель министра иностранных дел Олли Роббинс заявил, что процесс проверки Мендельсона проходил в условиях "постоянного давления" со стороны офиса Стармера, где стремились, чтобы тот занял должность как можно скорее.

Новая волна скандала вокруг экс-посла в США, который, как считается, передавал осужденному в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства, возобновила призывы к отставке Стармера.

