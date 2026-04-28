Терорист Андерс Брейвік змінив ім'я, тепер його звуть Ян Йохансен – це найпоширеніша комбінація імені та прізвища в Норвегії.

Про це повідомило видання Aftenposten, пише "Європейська правда".

Така зміна була офіційно затверджена в національному реєстрі. За даними норвезького статистичного управління, наприкінці 2025 року 599 осіб мали ім'я та прізвище Ян Йохансен.

Це не вперше Брейвік змінює ім'я. Раніше він був зареєстрований як Фар Скалдігрімм Раускьолдр аф Нортрік, а до того – як Фйотольф Хансен.

Його адвокат Ойстейн Сторрвік не хоче коментувати цю зміну, а також мотиви вибору нового імені.

Андерс Брейвік увійшов в історію як виконавець одного з найсмертоносніших терактів у Європі. Він вбив 77 осіб під час нападів на острові Утейя та в Осло 22 липня 2011 року.

У серпні 2012 року його засудили до найсуворішого покарання в Норвегії – щонайменше 21 року ув’язнення. Відтоді він перебуває в ізоляції у в’язниці.

Торік апеляційний суд Боргартінга – один із шести апеляційних судів Норвегії – відхилив позов терориста Брейвіка, де той скаржився на порушення його прав через умови утримання.

Відтоді як Брейвік вперше поскаржився на умови утримання у в'язниці, в його камері замінили домашніх тварин: замість хвилястих папуг помістили морських свинок, а на стінах з'явилися картини природи.

Паралельно терорист уже двічі подавав клопотання про умовно-дострокове звільнення – у 2022 і 2024 роках – і двічі програвав суди.