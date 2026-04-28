Террорист Андерс Брейвик сменил имя, теперь его зовут Ян Йохансен – это самая распространённая комбинация имени и фамилии в Норвегии.

Об этом сообщило издание Aftenposten, пишет "Европейская правда".

Такое изменение было официально утверждено в национальном реестре. По данным норвежского статистического управления, в конце 2025 года 599 человек имели имя и фамилию Ян Йохансен.

Это не первый раз, когда Брейвик меняет имя. Ранее он был зарегистрирован как Фар Скалдигримм Раускьолдр аф Нортрик, а до того – как Фйотольф Хансен.

Его адвокат Ойстейн Сторрвик не хочет комментировать это изменение, а также мотивы выбора нового имени.

Андерс Брейвик вошел в историю как исполнитель одного из самых смертоносных терактов в Европе. Он убил 77 человек во время нападений на острове Утойя и в Осло 22 июля 2011 года.

В августе 2012 года его приговорили к самому суровому наказанию в Норвегии – не менее 21 года тюремного заключения. С тех пор он находится в изоляции в тюрьме.

В прошлом году апелляционный суд Боргартинга – один из шести апелляционных судов Норвегии – отклонил иск террориста Брейвика, в котором тот жаловался на нарушение его прав из-за условий содержания.

С тех пор как Брейвик впервые пожаловался на условия содержания в тюрьме, в его камере заменили домашних животных: вместо волнистых попугаев поместили морских свинок, а на стенах появились картины с изображением природы.

Параллельно террорист уже дважды подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении – в 2022 и 2024 годах – и дважды проигрывал суды.